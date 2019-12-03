Antognoni: "Oggi possiamo uscire dal periodo nero. L'Europa? Siamo in ritardo ma resta l'obiettivo"

Queste le parole di Giancarlo Antognoni ai microfoni di Rai Sport: "Oggi abbiamo l'occasione di uscire da questo periodo nero, in aggiunta la possibilità di passare il turno. Vogliamo continuare il no...

Queste le parole di Giancarlo Antognoni ai microfoni di Rai Sport: "Oggi abbiamo l'occasione di uscire da questo periodo nero, in aggiunta la possibilità di passare il turno. Vogliamo continuare il nostro percorso in Coppa Italia. Difficile digerire queste tre sconfitte, sono sicuro che però ne usciremo. Dobbiamo metterci tanta grinta e determinazione, siamo in debito a livello mentale ma speriamo di riprenderci. Il presidente ha giustamente dato fiducia a Montella. La nostra classifica è avara, complicata ma l'Europa resta un obiettivo anche se siamo in ritardo".