Sottil da titolare a terza scelta. Torna dal 1' con il Cittadella. Rinnovo? Forse entro fine anno

Contro il Cittadella, turnover ma non troppo. Chi potrebbe avere un posto da titolare è Riccardo Sottil il quale è stato recentemente scavalcato nelle gerarchie da Ghezzal divenendo così la terza scel...

Contro il Cittadella, turnover ma non troppo. Chi potrebbe avere un posto da titolare è Riccardo Sottil il quale è stato recentemente scavalcato nelle gerarchie da Ghezzal divenendo così la terza scelta di Montella. Il modulo utilizzato dall'allenatore (3-5-2) ha sicuramente penalizzato i diversi esterni presenti in rosa. Sottil ha giocato le prime due gare da titolare nel 4-3-3 poi nel 3-5-2 ha giocato solamente a Sassuolo, dove non ha fatto una buona gara costretto per la prima volta a correre su tutta la fascia. Il giovane proveniente dalla Primavera viola ha avuto anche dei piccoli acciacchi fisici tanto che degli allenamenti in settimana li svolge a parte e non con il resto del gruppo. Sottil è anche l'ultimo giovane viola senza il rinnovo ma la società ha fiducia e crede di poter raggiungere l'accordo già entro l'anno. Questo è quanto scrive La Nazione.