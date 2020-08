Bianchi: “Per Ribery sono stato vicinissimo alla Fiorentina. Vi racconto quando Franck…”

“Sarei potuto tornare in Italia più di una volta – ha detto Gianni Bianchi fisioterapista del Bayern Monaco ed ex di Ribery al Corriere dello Sport – sia con Klose alla Lazio che con Mario Gomez alla Fiorentina ma volevo vedere quanto sono bravi i fisioterapisti ed ho vinto io, dando ragione a Toni che mi aveva voluto. Franck voleva operasi perchè aveva un grande problema al ginocchio non riusciva nemmeno a dormire ma usammo la strategia conservativa, fargli cambiare idea fu una vera e propria impresa. Gli dissi che con un percorso lungo e duro sarebbe guarito. Mi chiese trenta volte al giorno per due mesi di giurarglielo su mia figlia, ce l’abbiamo fatta. L’anno scorso avevo firmato con la Fiorentina perchè Ribery mi voleva ma poi… il Bayern e qualche intoppo hanno fatto saltare tutto”.

TMW, VLAHOVIC, OLTRE AL VERONA IN PRESSING C’È UN ALTRO CLUB DI SERIE A. PUÒ PARTIRE MA SOLO IN PRESTITO