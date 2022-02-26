Riganò: "Spero che il Sassuolo si sia montato la testa dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter"

Riganò, da pochi giorni nuovo allenatore della società Affrico, in prima categoria a Firenze, ha parlato della partita contro il Sassuolo

L'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole il giorno della gara dei viola sul campo del Sassuolo:

"All'andata è stata una partita bella e spettacolare, sono due squadre che giocano a calcio, speriamo di vincere. Il Sassuolo ogni anno ha l'obiettivo di salvarsi, è il loro scudetto, ultimamente è scivolata un pò indietro perchè sono mancati alcuni risultati, mi auguro che si siano montati la testa dopo la vittoria a Milano contro l'Inter. Giocano a calcio ma concede, di gol ne hanno presi tanti. Del calcio di adesso mi piace che c'è poco tatticismo, c'è voglia di fare la partita, non si aspetta più l'avversario, il Sassuolo non si adegua alle altre squadre, prima con le grandi speravi nelle ripartenze, adesso non è più cosi, meno male" conclude Riganò.

NON SARA' MAI UNA PARTITA COME LE ALTRE

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