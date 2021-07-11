Riganò: "Italiano bravo ed ambizioso. Ha fatto fuoco e fiamme per venire alla Fiorentina"

Le parole di Christian Riganò ai microfoni di Radio Bruno

Christian Riganò, ex bomber Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

RITIRO "Il ritiro è molto importante ma la cosa fondamentale è la continuità di lavoro durante l'anno: servirà caricare bene per durare durante tutto l'anno. È come un serbatoio di una macchina: la preparazione deve durare il più possibile".

ITALIANO "La scelta di un allenatore giovane come lui dipende dalla società e come tutte le decisioni del club meritano rispetto: Vincenzo è un tecnico bravo e ambizioso, ha fatto fuoco e fiamme per arrivare a Firenze. La cosa importante è che abbia a disposizione una squadra che dia il massimo e faccia cosa lui vuole. Sicuramente serviranno innesti sul mercato ma non penso accadrà entro l'inizio del ritiro. Il lavoro dello Spezia è stato ottimo: chiunque faceva gol allo Spezia, questo è sintomo di una squadra organizzata, che sa riempire l'aria".

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