Riganò bacchetta: "Esterni non segnano perchè vogliono solo la palla addosso, non attaccano spazio"

Riganò è un ex giocatore della Fiorentina ancora molto amato a Firenze, ha parlato della difficoltà della squadra di fare gol con gli esterni

Christian Riganò ha parlato del momento attuale della Fiorentina a Radio Bruno, queste le parole dell'ex bomber viola:

"Ho sempre detto che gli attaccanti non tagliano verso la porta e non attaccano lo spazio per fare gol, giocano tutti cercando la palla addosso, abbiamo gli unici esterni che non segnano in serie A perchè non attaccano la profondità. Il gol ce lo devi avere dentro, ma se non ci arrivi nemmeno non puoi saperlo, noi nemmeno ci arriviamo davanti alla porta, i nostri esterni vogliono solo la palla addosso. Sottil vuole solo la palla addosso. Anche con Vlahovic gli esterni non attaccavano l'area, pensano solo a crossare e a chiedere la palla addosso.

Piatek conosceva meglio di Cabral il nostro campionato, in questo momento è giusto che giochi lui. Bonaventura è molto intelligente, ha sempre fatto bene, io di lui non mi priverei mai. Se andiamo a vedere i voti è sempre stato uno dei migliori, tutte le domeniche, non si risparmia mai. Nico Gonzalez? Prima o poi deve esplodere anche lui, una volta ha avuto un problema fisico, una volta la nazionale, una volta altro problema, anche lui è un esterno atipico, in velocità è molto bravo, vedi il gol che ha fatto fare a Piatek contro l'Atalanta. Non punta mai l'uomo negli ultimi venti metri, sarebbe molto più produttivo per noi se lo iniziasse a fare. Quando parte, parte da centrocampo" conclude Riganò

CHE FINE HA FATTO ADRIANO? LA NUOVA VITA DELL'EX FIORENTINA

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