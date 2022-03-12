La nuova vita di Adriano, ha detto basta a cibo spazzatura e alcool. Si allena e lavora per Adidas

Adriano è passato da Firenze vestendo la maglia della Fiorentina nell'anno più brutto della sua storia, adesso la sua vita è cambiata

Adriano Leite Ribeiro è stato uno dei più grandi talenti brasiliani passati dal campionato italiano. Scoperto dall'Inter, viene mandato per 6 mesi in prestito alla Fiorentina nella stagione del fallimento viola, ma il giovane brasiliano segnò ben 6 gol in 15 partite con una formazione fortemente indebolita e ormai segnata del suo destino. Pesante e importante il suo gol contro il Milan che fece pareggiare la squadra viola contro una squadra fortissima con grandi campioni. Ma anche a Verona segnò un gol importante. Quando ha vestito la maglia viola aveva appena 20 anni.

Dopo ci fu la sua definitiva esplosione, prima con la maglia del Parma (con Prandelli in panchina) e successivamente all'Inter dove fece vedere tutte le sue qualità, fino al suo lento ed inevitabile declino, nonostante Josè Mourinho, allora allenatore dell'Inter, fece di tutto per recuperarlo.

Adriano cosi è tornato in Brasile, e mentre centinaia di ex calciatori si immortalano sui social in giro per il mondo a fare la bella vita, lui pubblicava foto della sua favela, in ciabatte sformate e a tagliarsi i capelli da barbieri a cui non affideremmo neppure la cura dei nostri peli delle ascelle.

Poi, con il tempo, gli eccessi e lo stile di vita di Adriano, ci hanno portato ad osservare quel profilo con un occhio più compassionevole e triste, della serie “è proprio vero che senza la testa sulle spalle non si va da nessuna parte.”

Oggi, invece, Adriano sembra pronto a riprendere in mano la sua vita. Spulciando fra le sue foto, infatti, da un paio di mesi non troviamo più bottiglie e scenari da GTA, ma allenamenti, pesi e piatti healthy.

La verità è che alla bellezza di 40 anni, l’Imperatore sembra deciso a svoltare definitivamente, anche perché le occasioni sprecate ormai non si contano più: lui stesso ha dichiarato che, anche come padre, vuole essere un esempio di costanza e di impegno. Il figlio Adriano Leite Carvalho, di 14 anni, gioca nell’Under-15 del Gremio e sogna un futuro da calciatore, ma tutti i ragazzini delle favelas vedono in Adriano un esempio da seguire.

Perciò, sotto la guida dell’amico Norton Mello, Adriano si allena più volte a settimana, dopo aver detto basta al cibo spazzatura e all’alcool. L'imperatore non si ferma un secondo e alterna esercizi di cardio alla pesistica, buttando giù quale chilo in più sulla bilancia attraverso un'alimentazione idonea e calibrata. Sappiamo bene che non voglia evitare le grigliate con gli amici in Favelas, ma se vuole continuare questo percorso di redenzione c'è bisogno di giudizio e forza di volontà.

Inoltre, il suo nuovo ruolo di direttore vendite in Brasile per Adidas (ebbene sì, ha trovato un lavoro in regola e distante dalla criminalità), sembra averlo responsabilizzato e spronato. Che sia questa, davvero, la volta buona? Chi lo amato, in fondo, ha solo un desiderio per Adriano: vederlo felice.

ITALIANO PARLA DEL NUOVO STADIO FRANCHI

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