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Notizie Adriano Fiorentina

Adriano: "A Firenze sono cresciuto tanto come giocatore, purtroppo alla fine siamo retrocessi"

28 giugno 2025 18:04

L'ex viola Adriano: "Dopo la morte di mio padre impossibile continuare. Non avrò un futuro nel calcio"

16 giugno 2025 22:34

Corona attacca Spalletti: "Quello che ha detto è molto grave. Dipende da Coco, Trezeguet e Adriano"

15 ottobre 2023 22:55

Adriano va a vedere la partita del Brasile a casa da amici, torna dalla moglie 2 giorni dopo. Lo lascia

04 dicembre 2022 19:01

La nuova vita di Adriano, ha detto basta a cibo spazzatura e alcool. Si allena e lavora per Adidas

12 marzo 2022 19:19

Kuzmanovic: "Cabral può diventare come Adriano dell'Inter. Deve gestire la pressione di Firenze"

29 gennaio 2022 13:52

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