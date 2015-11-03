Notizie Adriano Fiorentina

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Corona attacca Spalletti: "Quello che ha detto è molto grave. Dipende da Coco, Trezeguet e Adriano"
15 ottobre 2023 22:55
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04 dicembre 2022 19:01
La nuova vita di Adriano, ha detto basta a cibo spazzatura e alcool. Si allena e lavora per Adidas
12 marzo 2022 19:19
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