Kuzmanovic: “Cabral può diventare come Adriano dell’Inter. Deve gestire la pressione di Firenze”

Zdravko Kuzmanovic ha parlato a Radio Bruno del nuovo acquisto della Fiorentina Arthur Cabral, le sue parole:

“Cabral può avere tante pressioni alla Fiorentina perchè è stato pagato tanti soldi e poi per il fatto di essere il dopo Vlahovic. Si tratta davvero di un bravo ragazzo, ma in Svizzera è tutto più tranquillo, ora non deve perdere la testa perchè la vicinanza dei tifosi a Firenze potrebbe dare anche questo pericolo. Potrebbe diventare forte come Adriano, simile a lui su tanta caratteristiche come la forza” conclude Kuzmanovic.

