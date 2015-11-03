Notizie Kuzmanovic Fiorentina

Kuzmanovic: "Altro che natale, i giocatori devono passare 2 mesi in ritiro. Firenze non merita questo"
19 dicembre 2025 16:15
Kuzmanovic: "La Fiorentina deve subito uscire dalla Conference, serve solo a perdere le energie"
16 dicembre 2025 20:09
Kuzmanovic: "Adli non mi piace, giocatore troppo lento e di poca personalità"
25 ottobre 2024 19:13
Kuzmanovic: "Palladino non ha ancora dimostrato il suo valore. Vedo una Fiorentina a metà classifica"
24 settembre 2024 19:02
Kuzmanovic: "Folle snobbare la Coppa Italia per la Conference, stasera tutto può succedere"
24 maggio 2023 15:12
Kuzmanovic: "Il Basilea non può contare solo sul sostegno della gente, altrimenti la Fiorentina colpirà"
18 maggio 2023 16:06
Kuzmanovic: "Contro il Basilea una sola squadra in campo, era la Fiorentina, come contro i Rangers"
15 maggio 2023 14:54
Kuzmanovic: “La Fiorentina può vincere sia Coppa Italia che Conference. A Firenze per i miei anni più belli”
10 maggio 2023 08:48
Kuzmanovic: "Il ricordo più bello della mia carriera è la vittoria contro la Juventus a Torino per 2-3"
09 maggio 2023 13:35
Kuzmanovic: "Basilea sta facendo male, solo fortunati in Conference. La Fiorentina è più forte"
21 aprile 2023 14:26
Kuzmanovic: "Fiorentina ha pagato tanto Cabral e Jovic: devono fare di più. Attacco a due? Troppo simili"
08 marzo 2023 19:06
Kuzmanovic: "Cabral sta facendo malissimo: non lo riconosco. Fiorentina trovi un centrocampo titolare"
20 ottobre 2022 19:55
Kuzmanovic: "Cabral può diventare come Adriano dell'Inter. Deve gestire la pressione di Firenze"
29 gennaio 2022 13:52
Kuzmanovic: "Prandelli il migliore di tutti. Mutu matto ma fenomeno vero. Seguo la Fiorentina"
11 dicembre 2020 13:28
Ujfalusi: "Che emozione il coro "Ufo ripensaci"! Mi è dispiaciuto lasciare la Fiorentina prima della Champions League"
29 marzo 2020 20:03
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