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Notizie Kuzmanovic Fiorentina

Kuzmanovic: "Altro che natale, i giocatori devono passare 2 mesi in ritiro. Firenze non merita questo"

19 dicembre 2025 16:15

Kuzmanovic: "La Fiorentina deve subito uscire dalla Conference, serve solo a perdere le energie"

16 dicembre 2025 20:09

Kuzmanovic: "Adli non mi piace, giocatore troppo lento e di poca personalità"

25 ottobre 2024 19:13

Kuzmanovic: "Palladino non ha ancora dimostrato il suo valore. Vedo una Fiorentina a metà classifica"

24 settembre 2024 19:02

Kuzmanovic: "Folle snobbare la Coppa Italia per la Conference, stasera tutto può succedere"

24 maggio 2023 15:12

Kuzmanovic: "Il Basilea non può contare solo sul sostegno della gente, altrimenti la Fiorentina colpirà"

18 maggio 2023 16:06

Kuzmanovic: "Contro il Basilea una sola squadra in campo, era la Fiorentina, come contro i Rangers"

15 maggio 2023 14:54

Kuzmanovic: “La Fiorentina può vincere sia Coppa Italia che Conference. A Firenze per i miei anni più belli”

10 maggio 2023 08:48

Kuzmanovic: "Il ricordo più bello della mia carriera è la vittoria contro la Juventus a Torino per 2-3"

09 maggio 2023 13:35

Kuzmanovic: "Basilea sta facendo male, solo fortunati in Conference. La Fiorentina è più forte"

21 aprile 2023 14:26

Kuzmanovic: "Fiorentina ha pagato tanto Cabral e Jovic: devono fare di più. Attacco a due? Troppo simili"

08 marzo 2023 19:06

Kuzmanovic: "Cabral sta facendo malissimo: non lo riconosco. Fiorentina trovi un centrocampo titolare"

20 ottobre 2022 19:55

Kuzmanovic: "Cabral può diventare come Adriano dell'Inter. Deve gestire la pressione di Firenze"

29 gennaio 2022 13:52

Kuzmanovic: "Prandelli il migliore di tutti. Mutu matto ma fenomeno vero. Seguo la Fiorentina"

11 dicembre 2020 13:28

Ujfalusi: "Che emozione il coro "Ufo ripensaci"! Mi è dispiaciuto lasciare la Fiorentina prima della Champions League"

29 marzo 2020 20:03

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