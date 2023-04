Kuzmanovic: “Basilea sta facendo male, solo fortunati in Conference. La Fiorentina è più forte”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Kuzmanovic, che ha giocato anche nel Basilea, ha parlato a Radio Bruno della sfida europea tra le due squadre, queste le sue parole:

“In campionato la Fiorentina sta facendo cosi cosi, contento per quello che stanno facendo in Europa, possono vincere la competizione. Il Basilea è una squadra strana, in campionato stanno facendo malissimo, sono sesti in classifica e hanno grandi difficoltà. In Conference hanno avuto molto fortuna, hanno giocato calcio difensivo, hanno segnato sempre all’ultimo minuto.

La Fiorentina è molto più forte, se passa il Basilea poi tutto è possibile, spero che possano vincere la Conference League. Io chi tiferò? Tiferò Fiorentina perchè penso sia più forte, ho un bel ricordo qui a Firenze, lo spero per i tifosi e per la società.

Cabral adesso sta dimostrando la sua forza, sta segnando e sta dimostrando la sua forza, spero possa segnare più di un gol e portare in finale il Basilea. In Coppa Italia la Fiorentina potrebbe anche vincere un altro trofeo, perchè no. Due titoli a Firenze non succede da tanto tempo e spero davvero possa capitare”

