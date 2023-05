Kuzmanovic: “Il ricordo più bello della mia carriera è la vittoria contro la Juventus a Torino per 2-3”

Zdravko Kuzmanovic ha parlato a Radio Bruno a due giorni dalla sfida contro il Basilea in Conference League, queste le parole dell’ex giocatore della Fiorentina:

“Sono ancora innamorato della Fiorentina, la seguo sempre molto. In Coppa Uefa peccato non essere andati in finale quando siamo usciti con i Rangers, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a fare un gol, peccato non essere andati in finale perchè ce la saremmo giocati alla grande con lo Zenit. La Fiorentina è più forte del Basilea, speriamo che la squadra viola riesca ad andare in finale, è la favorita.

Gli anni a Firenze sono stati i migliori della mia carriera, il ricordo più bello della mia carriera è stata la vittoria a Torino contro la Juventus. Bello che la Fiorentina possa vincere 2 coppe, l’Inter è più forte ma in 2 partite può succedere di tutto. Conosco Cabral molto bene, è un bravo ragazzo, lui può fare molto bene. Milenkovic è un giocatore molto forte, Terzic non lo conoscevo e mi sta piacendo per la sua crescita”

