Commisso sorride, Mediacom è stata scelta come l’azienda meglio gestita negli Stati Uniti nel 2023

Una bellissima notizia per Rocco Commisso, la Mediacom è stata scelta come l’azienda meglio gestita degli Stati Uniti per il 2023. Sponsorizzato da Deloitte Private e dal Wall Street Journal, il programma premia le migliori aziende private degli Stati Uniti e i traguardi raggiunti dalle rispettive dirigenze. È il terzo anno consecutivo che Mediacom può fregiarsi di questo riconoscimento.

I candidati per il 2023 sono aziende private statunitensi che si sono rivelate eccellenti nella pianificazione strategica e nell’attuazione e nell’impegno nei confronti dei propri dipendenti, che hanno alimentato una cultura dinamica e che hanno dimostrato solidità finanziaria. I candidati hanno favorito il progresso aziendale rimanendo fedeli ai propri obiettivi e ai propri valori, investendo nel proprio personale, creando vantaggi attraverso la trasformazione digitale, intraprendendo azioni concrete in materia di sostenibilità e dimostrando il proprio impegno in tematiche come diversità, uguaglianza e inclusione.

Questo il commento di Commisso: “Ricevere questo riconoscimento per il terzo anno consecutivo non sarebbe stato possibile senza l’impegno costante della famiglia Mediacom nel servire i nostri clienti. Ogni giorno la nostra squadra di professionisti lavora per migliorare ed espandere nei piccoli centri degli Stati Uniti la nostra robusta rete in fibra. In questo modo, siamo in grado di fornire alle utenze domestiche e commerciali in più di 1.500 comunità l’accesso agli strumenti e alla tecnologia necessari per restare al passo con l’economia globale”.

I candidati sono valutati e selezionati da un gruppo di giudici esterni, che valuta le prestazioni in quattro aree chiave: strategia, capacità di attuazione, cultura aziendale e prestazioni in campo amministrativo e finanziario. A questi si aggiungono i vincitori provenienti da più di 46 paesi diversi riconosciuti dal programma “Best Managed Companies”.

Il programma “Best Managed Companies” è un marchio di eccellenza per le aziende private. Le aziende americane candidate generano ricavi per almeno 250 milioni di dollari. Centinaia di aziende private nel mondo hanno lavorato per ottenere la candidatura nei rispettivi paesi attraverso un processo rigoroso e indipendente che si propone di valutare quattro aree chiave delle loro pratiche e abilità gestionali: strategia, attuazione, cultura e governance/situazione finanziaria. Gli sponsor del programma americano sono Deloitte Private e il Wall Street Journal.

Mediacom Communications Corporation è il quinto operatore via cavo per importanza degli Stati Uniti e il fornitore leader di banda larga ultraveloce nei mercati più piccoli, principalmente nel Midwest e nel sudest del paese. Attraverso la sua rete multi-fibra, Mediacom fornisce dati ad alta velocità e servizi video e telefonici a circa 1,4 milioni di utenze residenziali e commerciali in 22 stati. Attraverso Mediacom Business, l’azienda fornisce innovative soluzioni di banda larga a clienti del settore pubblico e commerciale di tutte le dimensioni e vende servizi pubblicitari e di produzione con il suo marchio OnMedia

