Kuzmanovic: “Il Basilea non può contare solo sul sostegno della gente, altrimenti la Fiorentina colpirà”

In un’intervista a Blue News, Zdravko Kuzmanovic ha parlato della situazione Basilea, e della gara in vista contro la Fiorentina, essendo lui un ex di entrambe le squadre. Queste le sue parole:

“Il Basilea non può affidarsi solo ai tifosi e al sostegno, se non agiranno attivamente per cambiare le sorti del match anche sotto il punto di vista tattico-tecnico la Fiorentina colpirà sicuramente. Il Basilea viene da una sconfitta per 6-1 contro il San Gallo, questo non porterà nulla di positivo all’ambiente. Trovare le giuste parole da parte dell’allenatore è difficile, ma la Conference League è una competizione diversa”.

POLVEROSI: “PER BATTERE IL BASILEA NON SERVE UN’IMPRESA STORICA, BASTA UN GOL E LA PARTITA È RECUPERATA”