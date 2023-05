Polverosi: “Per battere il Basilea non serve un’impresa storica, basta un gol e la partita è recuperata”

Il giornalista Alberto Polverosi è stato ospitato a Lady Radio e ha parlato della gara che si giocherà stasera tra Fiorentina e Basilea:

“Per battere il Basilea non serve un’impresa storica, basta un gol e la partita è riacciuffata. Se dovessi dare una percentuale direi 55-45%. A mio parere non dobbiamo partire subito all’arrembaggio e perdere l’equilibrio tra attacco e difesa, abbiamo 90 minuti per segnare non importa farlo subito. Come approccio riproporrei quello adottato nella semifinale di ritorno contro la Cremonese in Coppa Italia, con la differenza che stasera un gol va segnato”.

