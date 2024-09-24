Kuzmanovic: "Palladino non ha ancora dimostrato il suo valore. Vedo una Fiorentina a metà classifica"

Ho guardato la partita con la Lazio. E' stata una vittoria molto importante, la prima e speriamo si siano sbloccati. Nuova squadra ed allenatore ma lo sapete in Serie A non c'è tanto tempo

L'ex centrocampista, Zdravko Kuzmanovic, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Chi mi intriga di più nella Fiorentina? Io conosco già Gosens. In questo momento sto guardando chi è il fenomeno di questa squadra, sicuramente De Gea è forte ma per quanto riguarda gli altri devo vedere ancora meglio.

Palladino? Io penso che lui può fare bene a Firenze ma gli serve ancora un po' di tempo. Ancora non ha fatto vedere tutto il suo valore dopo sole 5 partite.

Il cambiamento del centrocampo? Io quando sono venuto a Firenze c'erano Donadel, Liverani, Montolivo e loro erano già lì ma quando cambi tutto il centrocampo è molto difficile. Anche il mister deve trovare la migliore soluzione, giocare a 2 o a 3 e così via. Palladino deve vedere chi è bravo e chi funziona insieme, per questo dico non è facile fare subito risultati.

Conference League? Per la Conference direi che li vedo sempre favoriti però non dobbiamo dimenticare che comunque hanno cambiato anche allenatore, quindi non lo so. In campionato la vedo dura perchè hanno trovato tanta difficoltà nel gioco: vedo una Fiorentina a metà classifica. Con la Lazio era una partita difficile, non hanno giocato come sanno giocare perchè in questo momento non vedo l'identità."

L'AVVIO DI STAGIONE DI KEAN CONVINCE TUTTI: IL SUO CONTRIBUTO UTILE ANCHE NELLA MANOVRA

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