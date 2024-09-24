Kean è il secondo attaccante in Europa per passaggi riusciti. La Fiorentina può contare su di lui non solo per i gol
Kean ha convinto tutti in questo avvio di stagione: il suo contributo è fondamentale anche per il gioco della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2024 18:35
L'inizio di stagione di Moise Kean è stato esaltante. Il nuovo centravanti della Fiorentina e della Nazionale italiana ha già messo a segno 5 gol stagionali ma il suo contributo non si ferma solo in chiave realizzativa. Kean, infatti, è secondo in Europa per precisione dei passaggi con l'89,58% di passaggi riusciti. Davanti a lui, al primo posto, solo l'attaccante del Birghton, Danny Welbeck.
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