Kean è il secondo attaccante in Europa per passaggi riusciti. La Fiorentina può contare su di lui non solo per i gol

Kean ha convinto tutti in questo avvio di stagione: il suo contributo è fondamentale anche per il gioco della Fiorentina

L'inizio di stagione di Moise Kean è stato esaltante. Il nuovo centravanti della Fiorentina e della Nazionale italiana ha già messo a segno 5 gol stagionali ma il suo contributo non si ferma solo in chiave realizzativa. Kean, infatti, è secondo in Europa per precisione dei passaggi con l'89,58% di passaggi riusciti. Davanti a lui, al primo posto, solo l'attaccante del Birghton, Danny Welbeck.



LOTITO NON HA SUPERATO LA SCONFITTA DI FIRENZE E GRIDA ALLO SCANDALO

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