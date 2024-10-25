Kuzmanovic: "Adli non mi piace, giocatore troppo lento e di poca personalità"

L'ex centrocampista svizzero della Fiorentina è tornato sulla prestazione offerta dai viola contro il San Gallo

L'ex centrocampista viola Zdravko Kuzmanovic ha commentato al Pentasport di Radio Bruno la partita di ieri contro il San Gallo: "Loro sono una squadra da serie B e se ti chiami Fiorentina, non puoi permetterti di perdere 1-0 il primo tempo. Non esiste, capisco il turnover, però anche le seconde linee dovevano mettere sotto il San Gallo e dominare la partita. Invece ho visto tanta incertezza e poca sicurezza in chi doveva dimostrare di meritarsi di più."

Su Palladino: "Buon tecnico, ha ottime idee. Credo che la stagione viola sia cambiata all'intervallo della sfida con la Lazio dove ha capito che doveva cambiare. Questa squadra fa bene a 4 dietro e con un centrocampo equilibrato. Palladino è un mister che ha una visione di calcio di alto livello soprattutto perché non ha paura delle modifiche, ed è importante."

Su Adli: "Non mi piace, è lento e non tiene molto la palla. Se vuole giocare, deve avere più personalità e più controllo della partita. Ieri non ha fatto una bella prestazione, troppo timido."

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