Oggi Sebastien Frey è stato in diretta su Instagram con Thomas Ujfalusi, suo ex compagno alla Fiorentina. Il difensore ha detto: “Ora faccio il commentatore per una tv della Repubblica Ceca soprattutto per i match di Champions League, lavoro anche con la Nazionale U20 ma non sono l’allenatore perchè mi toglierebbe troppo tempo. Mia figlia è bella ed ha 15 anni… devo controllarla! (ride, ndr) Sul coro “Ufo ripensaci” ai tempi di Firenze, mi faceva piacere, era davvero emozionate, mi sarebbe piaciuto rimanere ma volevo cambiare club ogni quattro anni in diversi paesi per conoscere maggiormente il calcio europeo. Mi è dispiaciuto lasciare la Fiorentina prima di giocare la Champions League. Giocare come terzino rispetto a centrale mi piaceva di più, potevo volare sulla fascia. La delusione post-Rangers? Ci siamo tutti incazzati ma… ci siamo andati molto vicini quella volta! Quanti dispetti facevo a Kuzmanovic ? Per lui ero un padre, non parlava italiano e lo aiutato. Ci siamo risentiti ora quel ragazzino ha una sua famiglia e tre figli!… Anche Adrian Mutu gli faceva di tutto! Jorgensen? Ora guida gli autobus. Ricordo benissimo il post gara della vittoria contro la Juve… siamo tornati a casa e ci stavano aspettando 5.000 persone! La traversa contro la Juve? Non ho mai tirato così forte in vita mia! In che lingua parlavo con Corvino? Sinceramente non ci ho parlato quasi mai! Il calcio ceco si sta alzando di livello, speriamo che arrivi qualche buon calciatore in Italia. Ai viola consiglierei Boril e Coufal. Miglior allenatore? Prandelli, mi ha trasformato in un terzino. Ma direi anche Terim”.