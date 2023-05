Kuzmanovic: “Contro il Basilea una sola squadra in campo, era la Fiorentina, come contro i Rangers”

Zdravko Kuzmanovic, ex giocatore di Fiorentina e Basilea, era presente a Firenze allo stadio Franchi per vedere la gara contro l’Udinese, queste le sue parole a Toscana Tv:

“Mi ha molto stupito la sconfitta della Fiorentina contro il Basilea, mi aspettavo che la Fiorentina vincesse questa partita, il Basilea ha fatto bene solo gli ultimi 20 minuti, prima c’era solo una squadra in campo ma il calcio è cosi. Spero ci sia una reazione e che la Fiorentina possa andare in finale. Anche contro i Rangers eravamo favoriti, abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo perso ai rigori, spero che la Fiorentina ci riesca perchè se lo meritano tifosi e società, ora è importante fare gol, devono giocare per vincere, con la qualità che ha questa squadra ce la può fare

La finale di Coppa Italia contro l’Inter? Contro il Sassuolo ho visto una buona Inter ma la Fiorentina ha la possibilità di andare in Europa League se dovesse vincere, è una grande opportunità, spero davvero anche se non sarà una partita facile.

Tornassi indietro non richiederei la cessione alla Fiorentina, stavo bene a Firenze, la gente mi voleva bene, ho fatto questa scelta per andare in Germania, ero giovane e volevo provare la Bundesliga. Venivamo da un grande momento, avevamo giocato la Champions League e la semifinale di Coppa Uefa

