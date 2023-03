Kuzmanovic: “Fiorentina ha pagato tanto Cabral e Jovic: devono fare di più. Attacco a due? Troppo simili”

L’ex centrocampista Zdravko Kuzmanovic ha parlato ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sui due attaccanti della Fiorentina, Arthur Cabral e Luka Jovic. Queste le sue dichiarazioni:

“Fiorentina? Sono molto contento che abbiano battuto 2-0 una grande squadra come il Milan ed hanno giocato molto bene.

Difficoltà? Non me lo aspettavo con il Milan ma hanno dimostrato di essere un ottima Fiorentina. Ero contento per i ragazzi e per la città.

Conference League? La squadra ha tanta confidenza ora e penso che domani possano vincere perchè dopo una vittoria del genere penso proprio che possano battere il Sivasspor perchè sono più forti dei turchi.

Cabral? Prima dobbiamo dire che lui ha trovato grandi difficoltà a Firenze: devo dirti la verità deve fare di più perchè hanno pagato tanto lui e mi aspetto più gol da entrambi anche Jovic.

Jovic? Ha fatto un gran gol ma Luka Jovic non è arrivato a Firenze per fare il terzo o quarto attaccante, lui vuole essere titolare. Conosco le sue qualità e quando giocava in Germania era un giocatore forte: spero che il gol con il Milan gli abbia dato fiducia.

Firenze? Venerdì torno a Firenze con mia moglie perchè è da tanto che manco in città. Spero che la Fiorentina domani possa vincere almeno sono tutti contenti.”

