Barak: “Il riscatto mi ha dato tranquillità, a Firenze sono felice. Giocare mezz’ala o trequartista è uguale”

Antonin Barak ha parlato in sala stampa alla vigilia della gara contro il Sivassport, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Pensare oggi a Praga è troppo lontano, ci aspettano queste due partite contro il Sivassport, dobbiamo fare di tutto per passare il turno, ho grande fiducia, penso siamo nella strada giusta e penso che domani faremo bene

Dobbiamo essere forti e attenti, con qualche errore possiamo perdere tutto, sbagli un tempo e sei fuori, Affrontiamo un avversario molto forte e ci siamo preparati bene, sono convinto che domani saremo attenti e giocheremo con rispetto e voglia di vincere. La nostra mentalità può dare tanto

Sono contento di come sta lavorando la squadra, sono contento del mio secondo figlio, mi sto trovando a Firenze molto bene, non pensavo al riscatto della Fiorentina, volevo solo giocare a calcio mettendo impegno. Se la società ha deciso di riscattarmi è stato un bene per me cosi sono più libero. Oggi tutti sono forti e non devi sottovalutare nessuna squadra

Per me giocare trequartista o mezz’ala cambia pochissimo, io vado in campo sempre alla stessa maniera. Nella mia carriera ho quasi sempre giocato da mezz’ala e poche volte da trequartista

Sirigu è una persona d’oro, aiuta tutti e ci aiuta per le grandi partite, ha giocato nel PSG con grandi campioni e sa come gestire la grande pressione, lui ci aiuta in campo e fuori dal campo, è sempre a disposizione, spinge sempre ed è un grandissimo vantaggio nostro avere un giocatore cosi. Brekalo sta crescendo tanto, è un grande professionista, mi piace giocare con lui e sa darti il pallone in buchi che altri non vedono. La partita contro il Braga ci ha aiutato tanto per questa competizione per creare un certo tipo di mentalità anche in campionato

