Kuzmanovic: “Cabral sta facendo malissimo: non lo riconosco. Fiorentina trovi un centrocampo titolare”

L’ex calciatore di Fiorentina ed Inter Zadrvko Kuzmanovic ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di Fiorentina, ecco le sue dichiarazioni:

Fiorentina? Per quanto riguarda la Fiorentina i risultati stanno venendo meno ma la squadra è buona e possono fare sicuramente meglio, il calcio è cosi ed esistono questi momenti.

Giocare in Europa? Le competizioni europee sono molto dure, il recupero è sicuramente l’aspetto più difficile. Ai calciatori piace giocare questo tipo di partite e Firenze aspettava questo momento da diversi anni.

Inter? Per la Fiorentina sarà difficile contro l’Inter perchè gli avversari sono in forma. I Viola devono giocare forte come sempre, attaccare i neroazzuri e facendo così sono sicuro che faranno una grande partita.

Centrocampo? Penso che mister Italiano stia cercando i migliori tre a centrocampo: se cambia tanto vuol dire che non è ancora soddisfatto. Se cambi tutte le settimane è difficile, ad esempio l’Inter gioca sempre con due titolari e il terzo è l’unico non sicuro della titolarità. Anche la Fiorentina deve fare così e trovare un centrocampo di titolari.

Cabral? Cabral sta facendo malissimo in questo momento e non è il giocatore che io conosco.

Jovic? Anche jovic ha grandi difficoltà: deve cambiare mentalità, si deve svegliare perchè Firenze per ora ha due giocatori che non funzionano ed è tutto più difficile.

L’AVVENTURA DI JOVIC AL CAPOLINEA?