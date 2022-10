Bucchioni rivela: “Mi risulta Jovic potrebbe dire addio alla Fiorentina già a gennaio. Ramadani a lavoro”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno dell’attuale situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

“Cosa mi aspetto sabato? Sicuramente una grande prestazione. Mi aspettavo anche a Lecce una bella partita, invece non è stato così. Bisogna ripartire con coraggio e la mentalità dell’anno scorso. Sabato può essere un’occasione, anche se mi sono stufato di dirlo tutte le settimane.

L’attacco? Spero che in società stiano facendo delle riflessioni in vista di gennaio. Non si può continuare ad aspettare Jovic e dire che Cabral si deve inserire: da quel che so il serbo può già partire a gennaio. Più Jovic di Cabral perchè per il primo si sta muovendo il suo procuratore Ramadani, il brasiliano è stato un investimento importante da parte della società. La Fiorentina è una squadra che crea ma non segna mai, non solo gli attaccanti, qua non segna nessuno.

Critiche ad Italiano? Sento molti che danno contro l’allenatore, ma vorrei vedere altri al suo posto: creare così tanto, verticalizzare e poi nessuno che segna è difficile.

Europa? Sarebbe importante rimanerci, ma sarà complicatissimo vedendo la situazione.”

