Adriano va a vedere la partita del Brasile a casa da amici, torna dalla moglie 2 giorni dopo. Lo lascia

Un matrimonio durato poco per colpa del mondiale e del Brasile, l'ex Fiorentina Adriano non è stato perdonato

Adriano torna a far parlare di sé. E le notizie che arrivano dal Brasile sono imbarazzanti. Secondo quanto riferito dal quotidiano Extra di Rio de Janeiro, l'Imperatore si sarebbe già separato dalla moglie Micaela Mesquita, una parrucchiera brasiliana, sua fidanzata dal 2015 e con la quale si era unito in matrimonio con rito civile appena 24 giorni fa, il 9 novembre scorso.

Da quanto riportano i media brasiliani, il motivo del divorzio è la Seleçao, impegnata al Mondiale in Qatar. Infatti, Adriano sarebbe arrivato a Vila Cruzeiro, dove è cresciuto nella zona nord di Rio de Janeiro, per assistere assieme ad alcuni amici alla partita del torneo iridato tra Brasile e Svizzera, vinta poi dai verdeoro per 1-0 il 28 novembre. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l'ex Inter è tornato a casa solo due giorni dopo. Cosa che ha fatto andare la moglie su tutte le furie. Che non ha nemmeno accettato le scuse del neo marito. Questo fine settimana, i due avevano programmato una cerimonia intima con amici e parenti per festeggiare l'unione, ma la celebrazione non è mai avvenuta.

Non è la prima volta che i due arrivano ai ferri corti. Stanno insieme dal 2015 e si sono lasciati e sono tornati insieme ben cinque volte. Da capire se definitivamente. Lo scrive Il Corriere della Sera

MONTELLA PARLA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/montella-a-firenze-mi-hanno-sempre-amato-e-rispettato-terim-ha-lasciato-il-segno-alla-fiorentina/194712/