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Montella: "A Firenze mi hanno sempre amato e rispettato. Terim ha lasciato il segno alla Fiorentina"

Durante l'intervista concessa al portale turco sabah.com, Vincenzo Montella, ha parlato anche dei suoi ricordi durante l'esperienza alla Fiorentina: “Non solo nel calcio turco, ma in generale, la mia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2022 14:39
Montella: "A Firenze mi hanno sempre amato e rispettato. Terim ha lasciato il segno alla Fiorentina" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Durante l'intervista concessa al portale turco sabah.com, Vincenzo Montella, ha parlato anche dei suoi ricordi durante l'esperienza alla Fiorentina“Non solo nel calcio turco, ma in generale, la mia opinione è questa: voglio essere ricordato non come un insegnante, ma come una brava persona. Ad esempio, dopo aver giocato, sono stato l’allenatore della Fiorentina. A Firenze mi hanno sempre amato e rispettato. Se un domani tornerò in Turchia con la mia famiglia e vedrò che mi amano ancora, allora sarò davvero felice”.

Poi, l'attuale allenatore dell'Adana Demirspor, ha parlato anche di Terim: "Ho lavorato nelle squadre in cui ha lavorato Fatih Terim. Ho sentito e visto quanto fosse amato, soprattutto alla Fiorentina, e come rimanga ancora un segno nella memoria di tutti come imperatore. Penso che per lasciare un segno del genere sia molto importante. Possiamo davvero dire che è un uomo che ha lasciato il segno sulla Fiorentina con la sua personalità”.

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