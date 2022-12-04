Montella: "A Firenze mi hanno sempre amato e rispettato. Terim ha lasciato il segno alla Fiorentina"

Durante l'intervista concessa al portale turco sabah.com, Vincenzo Montella, ha parlato anche dei suoi ricordi durante l'esperienza alla Fiorentina: “Non solo nel calcio turco, ma in generale, la mia...

Durante l'intervista concessa al portale turco sabah.com, Vincenzo Montella, ha parlato anche dei suoi ricordi durante l'esperienza alla Fiorentina: “Non solo nel calcio turco, ma in generale, la mia opinione è questa: voglio essere ricordato non come un insegnante, ma come una brava persona. Ad esempio, dopo aver giocato, sono stato l’allenatore della Fiorentina. A Firenze mi hanno sempre amato e rispettato. Se un domani tornerò in Turchia con la mia famiglia e vedrò che mi amano ancora, allora sarò davvero felice”.

Poi, l'attuale allenatore dell'Adana Demirspor, ha parlato anche di Terim: "Ho lavorato nelle squadre in cui ha lavorato Fatih Terim. Ho sentito e visto quanto fosse amato, soprattutto alla Fiorentina, e come rimanga ancora un segno nella memoria di tutti come imperatore. Penso che per lasciare un segno del genere sia molto importante. Possiamo davvero dire che è un uomo che ha lasciato il segno sulla Fiorentina con la sua personalità”.

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