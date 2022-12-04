Milenkovic e Jovic accorciano le ferie di 6 giorni. I due serbi fanno così felice mister Italiano

Fuori dal Mondiale e come da accordi due settimane di vacanze prima di risintonizzare gambe e cervello con i rispettivi club

Fuori dal Mondiale e come da accordi due settimane di vacanze prima di risintonizzare gambe e cervello con i rispettivi club, fatta salva la volontà personale di accorciare le ferie. Esattamente questo faranno Milenkovic e Jovic, schizzati fuori dalla vetrina qatariota insieme alla Serbia dopo il ko nei gironi contro la Svizzera e pronti a riprendere gli allenamenti con la Fiorentina sabato 12 dicembre, rinunciando così a 6 giorni di vacanza. Lo scrive La Nazione.

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