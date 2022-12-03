Pelé ringrazia per l'affetto e rassicura: "Sono forte, con molta speranza continuo le mie cure"

Dopo la notizia diffusa dal quotidiano brasiliano 'Folha de Sao Paulo', secondo la quale Pelé non risponderebbe più alla chemioterapia e sarebbe stato trasferito nel reparto delle curve palliative del...

Dopo la notizia diffusa dal quotidiano brasiliano 'Folha de Sao Paulo', secondo la quale Pelé non risponderebbe più alla chemioterapia e sarebbe stato trasferito nel reparto delle curve palliative dell'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo, il tre volte campione del mondo ha mandato un messaggio per ringraziare quanti hanno voluto esprimere un pensiero per lui e per dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Sul suo profilo di Instagram, infatti, è stato pubblicato il bollettino dell'ospedale: "Le condizioni sono stabili e le terapie per l'infezione respiratoria stanno dando buon esito". Quindi il messaggio: "Amici miei, voglio mantenere tutti calmi e positivi. Sono forte, con molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutto il team medico e infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d'amore che ricevo da tutto il mondo mi mantiene pieno di energia. Guardo anche il Brasile ai Mondiali! Grazie mille per tutto".

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