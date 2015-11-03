Notizie Pele Fiorentina

Hamrin: "Nessuno più grande di Pelé. Giocatore unico, indimenticabile la finale mondiale del 1958"
30 dicembre 2022 17:00
Addio a Pelé, anche Dodò rende omaggio alla leggenda brasiliana: "Riposa in pace Re"
30 dicembre 2022 16:45
94 milioni di eredità da Pelè alla sua famiglia, tutti grazie agli sponsor. Nel 1974 finì sul lastrico
30 dicembre 2022 13:31
Buffon: "Pelé, hai fatto innamorare il mondo, sei e sarai una leggenda del calcio"
30 dicembre 2022 11:34
Lutto nel mondo del calcio, è morto Pelè. Uno dei più grandi giocatori di sempre, ci lascia a 82 anni
29 dicembre 2022 20:10
Pelé, ore delicate: la famiglia è in ospedale al suo capezzale
25 dicembre 2022 09:29
Migliorano le condizioni di Pelé: è cosciente e stabile. Ma non sarà dimesso dall'ospedale
12 dicembre 2022 22:15
Pelé ringrazia per l'affetto e rassicura: "Sono forte, con molta speranza continuo le mie cure"
03 dicembre 2022 22:58
Brutta notizia dal Brasile, sospesa la chemioterapia per Pelè, il corpo non risponde più alle cure
03 dicembre 2022 16:48
Pelé in ospedale, parlano i medici: "Non è in terapia intensiva. Condizioni cliniche stabili"
01 dicembre 2022 00:12
Il Calcio trema ancora: Pelè ricoverato in terapia intensiva, condizioni stabili
18 settembre 2021 11:15
Il ricordo di Pelè su Paolo Rossi legato alla Fiorentina: "Sei venuto a Firenze solo per me"
11 dicembre 2020 14:33
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