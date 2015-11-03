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Notizie Pele Fiorentina

Hamrin: "Nessuno più grande di Pelé. Giocatore unico, indimenticabile la finale mondiale del 1958"

30 dicembre 2022 17:00

Addio a Pelé, anche Dodò rende omaggio alla leggenda brasiliana: "Riposa in pace Re"

30 dicembre 2022 16:45

94 milioni di eredità da Pelè alla sua famiglia, tutti grazie agli sponsor. Nel 1974 finì sul lastrico

30 dicembre 2022 13:31

Buffon: "Pelé, hai fatto innamorare il mondo, sei e sarai una leggenda del calcio"

30 dicembre 2022 11:34

Lutto nel mondo del calcio, è morto Pelè. Uno dei più grandi giocatori di sempre, ci lascia a 82 anni

29 dicembre 2022 20:10

Pelé, ore delicate: la famiglia è in ospedale al suo capezzale

25 dicembre 2022 09:29

Migliorano le condizioni di Pelé: è cosciente e stabile. Ma non sarà dimesso dall'ospedale

12 dicembre 2022 22:15

Pelé ringrazia per l'affetto e rassicura: "Sono forte, con molta speranza continuo le mie cure"

03 dicembre 2022 22:58

Brutta notizia dal Brasile, sospesa la chemioterapia per Pelè, il corpo non risponde più alle cure

03 dicembre 2022 16:48

Pelé in ospedale, parlano i medici: "Non è in terapia intensiva. Condizioni cliniche stabili"

01 dicembre 2022 00:12

Il Calcio trema ancora: Pelè ricoverato in terapia intensiva, condizioni stabili

18 settembre 2021 11:15

Il ricordo di Pelè su Paolo Rossi legato alla Fiorentina: "Sei venuto a Firenze solo per me"

11 dicembre 2020 14:33

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