Pelé, ore delicate: la famiglia è in ospedale al suo capezzale

Sono ore delicate per Pelé, da giorni ricoverato in ospedale per l’aggravarsi della sua malattia. I familiari del calciatore brasiliano si sono radunati all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove l’82enne icona mondiale del calcio si trova dalla fine di novembre. Secondo quanto riferito dai medici a inizio settimana, il cancro contro cui il giocatore sta lottando da tempo sarebbe avanzato e il tre volte vincitore della Coppa del Mondo sarebbe sottoposto a “cure importanti” legate a “disfunzioni renali e cardiache”. Da allora non sono stati resi noti altri bollettini medici e non è stato menzionato alcun dettaglio sulla recente infezione respiratoria di Pelé, che è stata aggravata dal Covid-19.