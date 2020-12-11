Il ricordo di Pelè su Paolo Rossi legato alla Fiorentina: "Sei venuto a Firenze solo per me"

Il ricordo di Pelè su Paolo Rossi attraverso i social

La morte di Pelè ha reso molto triste anche la leggenda Pelè, che su Instagram lo ha ricordato con queste parole: «Sfortunatamente, negli ultimi giorni il cielo sta ricevendo molte stelle. Una volta mi hanno detto che avevi fatto portare tuo padre a Firenze per vedermi giocare un’amichevole contro la Fiorentina. Avevi solo 10 anni. Che onore! Grazie per l’amicizia e la generosità, Paolo. Possa Dio accoglierti a braccia aperte, amico mio». Questo il post di Pelè

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