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Notizie Paolo Rossi Fiorentina

"Mandavo Ranieri a fare la doccia prima della fine dell'allenamento, doveva rispettare le regole"

15 dicembre 2023 23:29

La rivelazione: "Agnelli mi ha pagato 1 miliardo in nero per l'acquisto di Paolo Rossi alla Juventus"

22 giugno 2023 20:38

Prandelli su Rossi: "Non l'ho ancora accettato, era persona di grande sensibilità ed un amico sincero"

11 dicembre 2020 18:28

Il ricordo di Pelè su Paolo Rossi legato alla Fiorentina: "Sei venuto a Firenze solo per me"

11 dicembre 2020 14:33

Il retroscena di Nesticò: "La Fiorentina voleva Paolo Rossi ma la società non poteva spendere più di 5 milioni"

11 dicembre 2020 11:14

Piange l'Italia del calcio, è morto Paolo Rossi. Campione del mondo dell'82. Aveva 64 anni

10 dicembre 2020 01:56

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