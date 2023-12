“Mandavo Ranieri a fare la doccia prima della fine dell’allenamento, doveva rispettare le regole”

Paolo Rossi, allenatore di Luca Ranieri nel settore giovanile del Canaletto Sepor, ha raccontato a Radio Bruno chi era il ragazzo che oggi ha conquistato tutti alla Fiorentina, le sue parole:

Luca oggi merita di giocare nella Fiorentina. Ieri era molto contento quando ha segnato. Lui ha sempre voluto arrivare, è un ragazzo modesto con un grande carattere, è arrivato in serie A grazie al sacrificio, non ha mai smesso di crederci, è uno tosto. Quando lo allenavo io ogni tanto lo mandavo a fare la doccia prima e non finiva l’allenamento, lo facevo perché non rispettava le regole, penso di essergli stato utile. Speriamo che adesso arrivi alla Nazionale. Ranieri copre sia la fascia sinistra che la zona centrale, a volte l’ho utilizzato anche da esterno alto. Spero che Spalletti si ricordi di uno spezzino, sarebbe una grossa soddisfazione. La nostra storia del Canaletto racconta di una cura particolare del settore giovanile. Fece dei tornei col Milan, ma poi decise di tornare. Lo Spezia non lo prese, così arrivò la Fiorentina con Niccolini e Cappelletti, si è trovato a Firenze con giocatori come Caso e Zaniolo”

