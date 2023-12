“Tifosi Fiorentina trattati come bestie a Budapest: donne spogliate, scarpe tolte, spiccioli sequestrati”

Non arrivano buone notizie dai tifosi della Fiorentina, circa mille, che sono andati a seguire la gara di Conference a Budapest contro il Ferencvaros. I tifosi viola, prima dall’ingresso allo stadio, sono stati bloccati dalla polizia ungherese e perquisiti in malo modo. A qualcuno sono stati tolti quasi tutti gli indumenti, spogliati, fatte togliere scarpe, sequestrate le monete che avevano in tasca per la paura potessero diventare degli oggetti da lanciare. Un trattamento del tutto fuori luogo anche perchè non c’è stato nessun contatto nè scontro con la tifoseria locale nè problemi di ordine pubblico di nessun genere in città

Mi arrivano da Budapest notizie agghiaccianti sul trattamento ricevuto dai tifosi della Fiorentina dalla polizia ungherese.

Trattati come bestie. Spogliati completamente (donne comprese), anche delle scarpe. Persino gli spiccioli sequestrati.

Basta. #FerencvarosFiorentina — Dario Baldi (@BaldiDario) December 14, 2023

