L’ex viola Adriano: “Dopo la morte di mio padre impossibile continuare. Non avrò un futuro nel calcio”

L’ex attaccante brasiliano, con un passato alla Fiorentina, Adriano ha raccontato la sua storia in un’intervista rilasciata a Dazn, intrecciando storie di calcio a problemi personali. Ecco qualche passaggio dell’intervista: “Io sono nato e cresciuto nelle Favelas, lì mi conoscono tutti. In quei posti non si può andare con il cellulare in mano a filmare, rischi guai, ma se chiedi alle persone giuste tutto è possibile. In quei posti lo sport è importante, soprattutto per i bambini, che crescono vedendo violenza tutto intorno. Lo sport serve per trasmettergli qualcosa di diverso.”

Sul suo addio alla Serie A: “Andai via dall’Inter e feci ritorno in Brasile per la mia famiglia, dopo la morte di mio padre non avevo più la testa per giocare in Italia. Mio padre ha sempre fatto tutto per la famiglia e ora non c’era più. L’uomo di casa ero rimasto io, quindi dovevo fare tutto il necessario per aiutare la famiglia: avevano bisogno di me.”

Ancora sulle difficoltà personali: “La gente non capisce la depressione. Sembrava che non avessi nulla, ma no era così. Ho agito secondo cuore e testa, non mi interessa cosa dice la gente sul mio conto: la mia famiglia e i miei amici erano dalla mia parte.”

Su un possibile futuro nel mondo del calcio: “Gioco ancora con gli amici, ma non voglio stare dentro le dinamiche dello sport. Io gioco per divertirmi e per rendere chi mi è intorno felice. Tutto ciò che conta per me è questo.”