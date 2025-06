Adriano: “A Firenze sono cresciuto tanto come giocatore, purtroppo alla fine siamo retrocessi”

Alla trasmissione “Fenomeni” di Amazon e condotta da Luca Toni ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina, dell’Inter e del Parma Adriano che si è espresso sulla sua carriera parlando anche dei mesi in viola nel 2002: “A Firenze ho imparato come si gioca in Italia a calcio e mi sono scontrato contro dei difensori molto forti. Quando sono arrivato dal Brasile non conoscevo nulla, all’Inter non avevo spazio e a Firenze ho avuto la possibilità di crescere e formarmi come attaccante, segnando anche dei gol contro delle belle squadre, purtroppo poi la Fiorentina è retrocessa.”

Su Prandelli: “A Parma ero grezzo, lui mi ha preso e mi ha fatto lavorare con lui così sono diventato più forte perché lui è straordinario. Mi ha fatto piacere quando ha detto che ero l’attaccante più forte che aveva allenato. Lo ringrazio tanto per quello che mi ha dato in quei due anni.”