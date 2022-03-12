Italiano parla del nuovo stadio: "Adesso il Franchi incute timore, figuriamoci con le curve vicine..."

Vincenzo Italiano ha commentato anche la notizia della settimana in casa Fiorentina, la presentazione del nuovo stadio Franchi

Nel corso della conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha parlato anche del nuovo stadio, queste le impressioni del tecnico viola

"Lo stadio nuovo andrà a migliorare il Franchi per come è adesso, lo stadio incute timore con le curva distanti, figuriamoci con le curva vicine, andrà sempre meglio, mi piace per il miglioramento che ci sarà in tutta l’area di Campo di Marte, ci sarà tanto verde, credo che sia davvero un netto salto di qualità sullo stato attuale, anche le tribune saranno molto vicine e questo per noi è un vantaggio. Mi piace tanto" conclude Italiano.

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