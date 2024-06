Riganò: “Italiano? Non do un voto. Sono molto arrabbiato perchè la finale è stata sbagliata”

Christian Riganò è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Palladino? Allenatore che a Monza ha fatto bene, non so da dove l’ha tirato fuori Galliani. Si spera di lottare per andare in Coppa anche quest’anno, per 1 punto non sei in Europa League.

Per quanto riguarda Italiano? No, non do un voto. Sono solo molto arrabbiato come tutti i tifosi della Fiorentina perchè anche quest’anno era alla portata. Se dico che è stata sbagliata proprio la partita penso che nessuno mi possa dire nulla ed era una finale, una cosa che non capita spesso. Sono mancati quelli che dovevano fare la differenza e lì davanti non ne parliamo proprio…Boccone amaro ma ormai siamo abituati e speriamo negli anni futuri.

La finale? E’ stata una partita compassata con una squadra che pensava solo a buttarla in avanti. Peccato perchè a 2 minuti dalla fine hai preso gol dall’attaccante che fino a quel momento non aveva toccato boccia. Le finali si possono perdere ma non ho visto una squadra affamata, con il sangue agli occhi per prendersi questo trofeo.”

PALLADINO TRA STASERA E DOMANI FIRMERA’ IL SUO CONTRATTO CON LA FIORENTINA