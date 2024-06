TMW, Con l’arrivo di Palladino la Fiorentina può andare su Maldini. Il Monza cerca di trattenerlo

Il Monza sta cercando di confermare Daniel Maldini, protagonista di una seconda parte di stagione ottima dopo i primi sei mesi all’Empoli tutt’altro che positivi. Il problema è che non era stato inserito un diritto di riscatto e le buone prestazioni potrebbero far alzare il prezzo, con la valutazione intorno ai 4 milioni di euro.

Rumors parlano di un interessamento dell’Atalanta, anche se non trova conferme in ambienti vicini al club nerazzurro. Non è da escludere altre possibili tracce, soprattutto dopo che ci sarò l’insediamento di Palladino alla Fiorentina. Lo scrive TMW.

PALLADINO SARA’ IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA. HA CAMBIATO AGENTE