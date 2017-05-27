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Riganò: "Facile parlare con i soldi degli altri. Gonzalo? Qualcuno non dice il vero"

Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento vissuto dalla Fiorentina: "Siamo di fronte a due malcontenti, la società ed i tifosi, che si devono incontrare. Il comunicato della Fiesol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2017 16:24
Riganò: "Facile parlare con i soldi degli altri. Gonzalo? Qualcuno non dice il vero" -
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Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento vissuto dalla Fiorentina: "Siamo di fronte a due malcontenti, la società ed i tifosi, che si devono incontrare. Il comunicato della Fiesole? E' stato soft. Io però dico che è facile parlare con i soldi degli altri: se qualcuno ha un progetto lo presenti,a altrimenti stop alle chiacchere. Gonzalo? E' evidente che una delle parti non dice il vero".

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