Riganò: "Facile parlare con i soldi degli altri. Gonzalo? Qualcuno non dice il vero"
Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento vissuto dalla Fiorentina: "Siamo di fronte a due malcontenti, la società ed i tifosi, che si devono incontrare. Il comunicato della Fiesol...
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2017 16:24
Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento vissuto dalla Fiorentina: "Siamo di fronte a due malcontenti, la società ed i tifosi, che si devono incontrare. Il comunicato della Fiesole? E' stato soft. Io però dico che è facile parlare con i soldi degli altri: se qualcuno ha un progetto lo presenti,a altrimenti stop alle chiacchere. Gonzalo? E' evidente che una delle parti non dice il vero".