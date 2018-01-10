Riganò: “Chiesa da 65 milioni? Fatelo restare perché presto ne varrà ancora di più”

Parla così l’ex bomber viola Cristian Riganò a La Nazione: “Chiesa valutato 65 milioni? Considerati i prezzi che vengono pagati per i top player, li vale tutti. Aggiungo che in futuro Chiesa varrà anc...

Parla così l’ex bomber viola Cristian Riganò a La Nazione: “Chiesa valutato 65 milioni? Considerati i prezzi che vengono pagati per i top player, li vale tutti. Aggiungo che in futuro Chiesa varrà ancora di più, speriamo che resti il più a lungo possibile in viola. E’ in costante miglioramento, è già a livelli alti ma si vede che si applica per migliorare tutto il suo repertorio. E poi ha un’intensità mostruosa, attacca e difende al massimo. E’ velocissimo anche quando si sposta, è funzionale per tutti i meccanismi della squadra: logico che i top club lo seguano. E’ raro trovare un giovane che abbia uno spessore così. Unico appunto: per ora è meno goleador del padre, ma migliorerà anche in questo».