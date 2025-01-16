Riganò attacca: "Le parole di Palladino su Gudmundsson fanno emergere la sua confusione"
Christian Riganò, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato dei problemi della squadra viola dopo la sconfitta di Monza, queste le sue parole:"La Fiorentina sembra aver perso un po' di energia e la sq...
Christian Riganò, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato dei problemi della squadra viola dopo la sconfitta di Monza, queste le sue parole:
"La Fiorentina sembra aver perso un po' di energia e la squadra non appare più brillante come in passato, se analizziamo le ultime prestazioni. Non riesce a mantenere il ritmo: a Bologna siamo durati solo un tempo, lo stesso è accaduto contro l' Udinese e persino contro il Napoli. I giocatori sono sempre gli stessi, ma al momento sembrano non essere al meglio fisicamente? Quando si perde, emergono tutti i possibili problemi, mentre quando si vince che tutto funziona perfettamente fosse stato un conflitto tra Biraghi e Palladino, sarebbe emerso anche durante la serie di otto vittorie consecutive.
È normale che, quando mancano i risultati, diventano a galla anche domande che in realtà non esistono più quando si perde e di meno quando si vince. Al contrario, se si vince e si raggiunge un certo livello, bisogna spingere ancora di più per mantenerlo. Con il giusto lavoro è possibile risolvere i problemi, ho sentito le parole di Pradè, non è vero che quando si perde si lavora di più e quando si perde di lavora di meno gestendo i carichi di lavoro settimana dopo settimana.
Gudmundsson, ad esempio, non sta performando al livello che ci aspettavamo, e le parole di Palladino sul suo conto riflettono una certa confusione. Per quanto riguarda la difesa a tre, non è impossibile adottarla, ma servono tre centrocampisti per supportare il gioco. Se si vuole fare la partita, anche gli esterni devono dare una mano, altrimenti diventa complicato per Parisi e Dodô. I tre centrocampisti sono fondamentali per l'equilibrio della squadra, e con la rosa della Fiorentina ci sono varie soluzioni da testare. È arrivato Folorunsho, ma non gioca da molto tempo e questo potrebbe rappresentare un limite."
LE PAROLE DI GOSENS DI RISPOSTA AI BAMBINI AL VIOLA PARK
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