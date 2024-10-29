Riganò: "Alla Fiorentina è sempre servito uno come Kean, adesso hai un centravanti vero"

L'ex attaccante viola ha commentato le prestazioni di Kean soprattutto dopo la doppietta contro la Roma di domenica

A La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex attaccante viola Christian Riganò che ha commentato l'inizio di stagione di Moise Kean: "Finalmente la Fiorentina ha un attaccante come si deve dopo anni di fatica, adesso hai qualcuno che sa segnare e che fa reparto da solo. Kean fa la differenza e fa un lavoro eccezionale per la squadra, gli dai la palla e sa come gestirla. Poi è un giocatore fisico, la sa mantenere con qualità e sa essere decisivo quando serve. Kean ha colpi da grande giocatore, domenica con la Roma oltre ai gol, ha trattato il pallone con dei tocchi veramente notevoli come i colpi di tacco o l'apertura a tutto campo. Merito di Palladino che lo ha aspettato e lo ha messo nelle condizioni di esprimersi."

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