Riganò: "Finalmente Vlahovic sta giocando da centravanti vero. Prandelli..."

Riganò dà un giudizio sul lavoro di Prandelli.

L’ex attaccante della Fiorentina, Christian Riganò, è intervenuto a Radio Toscana e ha parlato di Vlahovic e del tecnico Prandelli:

“A livello di prestazioni può sempre migliorare, però il rendimento a livello realizzativo è importante. Sta facendo il suo, contano i numeri e questi sono dalla sua parte. Gli hanno dato fiducia e gioca sempre, merito anche di Prandelli che gli dà continuità: in attacco è diventato lui il titolare inamovibile. Se viene rifornito a dovere i gol li fa: se tira in porta una volta a partita, tutto è più difficile. Finalmente Vlahovic sta giocando da centravanti vero, mentre in passato lo vedevo più in giro per il rettangolo di gioco. Prandelli lo stimo sia come allenatore che come persona. Alla Fiorentina ha preso in mano una situazione delicata, però piano piano ne sta venendo fuori. Futuro? Facciamolo lavorare, poi vediamo alla fine che succede: da dirigente non ce lo vedo, lo preferisco da allenatore".

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