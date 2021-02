Corriere fiorentino, Milenkovic non vuole rinnovare, la Fiorentina fissa il prezzo, 35 milioni

Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina in estate. Il difensore serbo, che era dato in partenza già lo scorso anno, non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con il club toscano, che lo metterà in vendita tra pochi mesi: su di lui soprattutto diversi club inglesi. La società di Commisso ha fissato il prezzo del giocatore: la speranza è di incassare una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. A riportare la notizia è il Corriere Fiorentino.

