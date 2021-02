Filipe Luis: “Chiesi a Salah perchè andava alla Fiorentina, lui mi disse che voleva far vedere il suo valore”

Al The Guardian ha parlato l’ex compagno di Salah al Chelsea, Filipe Luis:

“Salah già a quei tempi mi faceva soffrire in allenamento, era come Messi. Quando è andato alla Fiorentina gli dissi: “Ma perché vai, Momo? Questo è il Chelsea”. E lui mi rispose semplicemente: “Ho bisogno di giocare”. A quel punto pensai che Salah fosse bravo; non si trasferì per soldi o per vincere di più, voleva solo dimostrare il suo valore”.

LEGGI ANCHE, DOPO IL DANNO LA BEFFA, AGOSTINELLI RISCHIA ALMENO 3 TURNI PER LA RISSA AVVENUTA DOPO LO SPUTO RICEVUTO