Secondo La Nazione a fare le spese maggiori della rissa tra Fiorentina e Torino primavera rischia di essere Agostinelli. Quello che il numero 10 viola ha festeggiato ieri sarà un compleanno che difficilmente il talento viola dimenticherà. E non solo perché, dopo le scene da far west a Volpiano, il diciannovenne è finito nell’occhio del ciclone per il parapiglia che ha provocato la sua espulsione ma soprattutto perché adesso il giudice sportivo potrebbe sanzionarlo con una maxi squalifica, di almeno tre gare. Uno stop che non gli permetterà di prendere parte ai prossimi appuntamenti dei viola, attesi adesso da un ciclo di partite molto importanti e difficili. Nel frattempo la Fiorentina si è già chiarita con Agostinelli che potrebbe subire una sanzione pecuniaria, da sempre esemplare nel comportamento dentro e fuori dal campo e, per questo, molto scosso per quanto accaduto: il ragazzo, ha fatto sapere la società viola, ha riconosciuto di aver sbagliato perché, da professionista, è stato ingenuo a reagire in maniera così plateale anche dopo aver subito uno sputo.

