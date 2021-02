Tuttosport, Primavera, rissa Torino-Fiorentina spunta una frase razzista di Agostinelli verso Karamoko

Una multa salatissima oltre ad una possibile lunga squalifica. Tutto dipenderà da ciò che ha riportato sul retro l’arbitro Bitonti di Bologna, che ha diretto la sfida Torino-Fiorentina di Primavera. Il protagonista in negativo è stato Karamoko, centrocampista granata classe 2001 espulso al 16′ della ripresa. Già ammonito per un intervento falloso, l’arbitro non lo avrebbe sanzionato se non fischiando il fallo a favore degli ospiti ma il calcetto rifilato da terra scatena una rissa furibonda. Karamoko giustamente allontanato e con lui Agostinelli della Fiorentina che reagisce con uno schiaffo dopo essersi beccato uno sputo in faccia. Chi era vicinissimo alle panchine sostiene di aver sentito ripetutamente la frase “vai via scimmia” indirizzata a Karamoko. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, CORONAVIRUS, LA FIORENTINA IN UN ANNO HA PERSO 10 MILIONI TRA ABBONAMENTI E BOTTEGHINO