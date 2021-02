Nazione, Coronavirus, la Fiorentina in un anno ha perso 10 milioni tra abbonamenti e botteghino

Un anno fa si giocò l’ultima partita a porte aperte al Franchi, ovvero Fiorentina-Milan, finito poi 1-1. Con la chiusura dello stadio, la Fiorentina non è sfuggita alle perdite causate dal Covid-19, in un anno solo per quanto riguarda introiti da abbonamenti e botteghino il club gigliato ha perso 10 milioni. Commisso ha giocato in casa 13 gare con il pubblico. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

