"Gonzalo, ma cosa dici? Giocate per vincere o è un'agonia"

Christian Riganò ha parlato di Fiorentina oggi, a Radio Bruno Toscana: "Viste quante partite mancano, la Fiorentina ci deve credere. Se non riesci a fare un filotto di vittorie, non capisci se hai la...

Christian Riganò ha parlato di Fiorentina oggi, a Radio Bruno Toscana: "Viste quante partite mancano, la Fiorentina ci deve credere. Se non riesci a fare un filotto di vittorie, non capisci se hai la possibilità di restare attaccato al treno europeo.

Gonzalo? Una situazione la si poteva trovare, forse ha qualche altra squadra già pronta come alternativa. Tonelli alla Fiorentina? Andava preso prima che andasse al Napoli. Il nuovo stadio? Se prima non lo vedo, non ci credo. Sono tanti anni che si parla del nuovo stadio. Io sono affezionato al Franchi, ma uno stadio del genere sarebbe bello. Un pronostico per domani? Dico uno fisso perché ci credo, altrimenti giocare altre dieci partite, sarebbe un’agonia. Bisogna provare a vincere tutte le partite, ma se poi sento dire da Gonzalo che non dipende dalla Fiorentina, mi arrendo. Tu vinci, poi speriamo che gli altri facciano qualche passo falso”.